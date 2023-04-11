Вяльбе заявила, что согласившиеся на нейтральный статус спортсмены станут «предателями»

Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что планов по проведению мобилизации в России сейчас нет

Глава Минцифры России призвал россиян не беспокоиться за работу портала «Госуслуг»

В Госдуме предложили вносить в трудовые книжки сведения о «нулевом рабочем месте»

Глава МИД Венгрии прибыл в Москву на переговоры по энергетике

Из-за сильного пеплопада в ряде посёлков Камчатки закрылись школы