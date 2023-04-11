Вяльбе заявила, что согласившиеся на нейтральный статус спортсмены станут «предателями»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что расценит как предательство решение российских спортсменов согласиться на участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом глава ФЛГР рассказала в интервью «Матч ТВ».

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Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допускать к мировым соревнованиям российских атлетов без использования флага, гимна и другой государственной символики. При этом спортсмены не должны представлять вооруженные силы или силовые ведомства и поддерживать боевые действия на Украине.

Вяльбе отметила, что каждый атлет должен решать сам, готов ли он соревноваться в нейтральном статусе. При этом лыжница выразила уверенность, что «99,99% спортсменов» откажутся заполнить «отказную декларацию» и выступать без флага и гимна.

Говоря о возможном прекращении финансирования атлетов, которые согласятся на условия МОК, Вяльбе подчеркнула, что для нее такой спортсмен «будет предателем и не получит никакой помощи».

«Насчет государства не знаю, я маленький человек», — добавила глава ФЛГР.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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