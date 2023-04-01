МОК: Решение о допуске россиян на турниры будут принимать международные федерации

Окончательное решение о допуске к турнирам спортсменов из России и Белоруссии будут принимать международные федерации видов спорта. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

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Ранее МОК рекомендовал федерациям создать комиссии, которые будут изучать возможность допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

В комитете пояснили, что «другого варианта нет».

«Международные соревнования, за исключением Олимпийских игр, находятся в исключительной, автономной компетенции Международных федераций», — отмечается в заявлении МОК.

Федерации самостоятельно принимают решения о правилах турниров и допуске участников.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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