МОК: Решение о допуске россиян на турниры будут принимать международные федерации
Окончательное решение о допуске к турнирам спортсменов из России и Белоруссии будут принимать международные федерации видов спорта. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
Ранее МОК рекомендовал федерациям создать комиссии, которые будут изучать возможность допуска россиян и белорусов к соревнованиям.
В комитете пояснили, что «другого варианта нет».
«Международные соревнования, за исключением Олимпийских игр, находятся в исключительной, автономной компетенции Международных федераций», — отмечается в заявлении МОК.
Федерации самостоятельно принимают решения о правилах турниров и допуске участников.
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