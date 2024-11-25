Вяльбе заявила, что считает Исинбаеву предателем

По её словам, легкоатлетка на может представлять Россию в Международном олимпийском комитете, так как нельзя делать это «сидя в Испании, не зная, что происходит внутри страны».

Вяльбе указала, что Исинбаевой стоило просто признаться, что она «боится СВО и боится за своих детей», тогда после её отъезда из страны «люди бы к ней по-другому относились».

«Вот прямо вообще предатель - конечно, нет. Но если я сейчас бы с ней встретилась, то руки, чтобы поздороваться, не подала бы», - заключила глава ФЛГР.

Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Также она добавила, что возобновляет свою международную деятельность в Международном олимпийском комитете, поскольку не попадает ни под какие санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

