Вяльбе: После массового завала в Сочи госпитализировали 17 лыжниц
Семнадцать участниц масс-старта в рамках Финала Спартакиады учащихся госпитализировали в Краснодарском крае, одна девушка остается в больнице. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, передает «Спорт-Экспресс».
Ранее во время спуска на скоростном участке трассы в селе Эстосадок в рамках женского масс-старта произошел массовый завал. Соревнования проходили в условиях плохой видимости, известно, что дистанцию не смогли завершить 14 лыжниц. По данным журналиста Дмитрия Губерниева, у участниц спуска зафиксировали три черепно-мозговые травмы, два открытых перелома ног, а также «много переломов пальцев рук и кистей», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Самые последние сведения: изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки», — рассказала Вяльбе.
По ее словам, пострадавшая находится в детской больнице, есть ли у нее перелом, медики не уточняют.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru