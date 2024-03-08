Девять лыжниц пострадали в Сочи в результате массового завала

Причиной инцидента стали плохие погодные условия. После начала гонки резко опустился туман и ухудшилась видимость. Одна из спортсменок споткнулась, что привело к массовому завалу.

Согласно протоколу, до финиша не смогли дойти 14 участниц. По данным Telegram-каналов, госпитализация потребовалась девяти спортсменкам.

Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе уточнила, что серьёзно пострадали две лыжницы: одна сломала запястье, у другой была диагностирована черепно‑мозговая травма.

Ранее женщина из Великобритании и её сын, которые катались на лыжах, погибли во французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

