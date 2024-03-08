Девять лыжниц пострадали в Сочи в результате массового завала
Массовый завал произошёл в ходе женского лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в Сочи, сообщает РИА Новости.
Причиной инцидента стали плохие погодные условия. После начала гонки резко опустился туман и ухудшилась видимость. Одна из спортсменок споткнулась, что привело к массовому завалу.
Согласно протоколу, до финиша не смогли дойти 14 участниц. По данным Telegram-каналов, госпитализация потребовалась девяти спортсменкам.
Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе уточнила, что серьёзно пострадали две лыжницы: одна сломала запястье, у другой была диагностирована черепно‑мозговая травма.
Ранее женщина из Великобритании и её сын, которые катались на лыжах, погибли во французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru