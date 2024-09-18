Вяльбе отказалась комментировать слова Клебо о соперничестве с россиянами

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью Sport24 заявила, что не намерена комментировать слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о российских спортсменах.

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По её словам, у неё нет желания обсуждать «ни его, ни кого-то ещё».

«Вообще нет желания это комментировать. Пусть скучают!», — заключила Вяльбе.

Ранее пятикратный чемпион Олимпийских игр Клебо заявил, что ему не хватает соперников из России на лыжне. Как сообщает RT, российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал слова норвежца «пуком вечности».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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