Вяльбе отказалась комментировать слова Клебо о соперничестве с россиянами

По её словам, у неё нет желания обсуждать «ни его, ни кого-то ещё».

«Вообще нет желания это комментировать. Пусть скучают!», — заключила Вяльбе.

Ранее пятикратный чемпион Олимпийских игр Клебо заявил, что ему не хватает соперников из России на лыжне. Как сообщает RT, российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал слова норвежца «пуком вечности».