Вяльбе отказалась комментировать слова Клебо о соперничестве с россиянами
18 сентября 202418:20
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью Sport24 заявила, что не намерена комментировать слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о российских спортсменах.
По её словам, у неё нет желания обсуждать «ни его, ни кого-то ещё».
«Вообще нет желания это комментировать. Пусть скучают!», — заключила Вяльбе.
Ранее пятикратный чемпион Олимпийских игр Клебо заявил, что ему не хватает соперников из России на лыжне. Как сообщает RT, российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал слова норвежца «пуком вечности».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru