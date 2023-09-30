FIS оставила в силе отстранение российских лыжников на новый сезон

По данным издания, решение приняли по итогам конференции в Цюрихе. Россияне и белорусы не смогут участвовать в предстоящем сезоне Кубка мира, состязание по лыжным гонкам стартует 24 ноября в Руке.

«Никакой дискуссии не было, просто была дана информация. Помимо скандинавских стран, нас поддержал и Шведский олимпийский комитет по этому вопросу, потому что мы не думаем, что есть какие-либо причины допускать на данный момент Россию и Белоруссию. Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их не пускать», — заявил менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг.

В мае FIS продлила отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии до дальнейшего уведомления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

