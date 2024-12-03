Вторая встреча боксеров Бивола и Бетербиева пройдет в феврале в Саудовской Аравии

Ответный поединок между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 22 февраля, сообщает РИА Новости.

Кремлев назвал поединок Бетербиева и Бивола лучшим боем года

Бой состоится в Саудовской Аравии.

В октябре в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола, став тем самым абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории (до 79,4 килограмма), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифуллин
ТЕГИ:СпортБокс

Горячие новости

Все новости

партнеры