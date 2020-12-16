Экс-футболист «Спартака» надеется в матче с «Зенитом» на ничью

«Встречи этих команд проходят очень увлекательно, интересно. Как правило, бывает много голов забито в этих играх. Как болельщик я сегодня ожидаю именно такой игры. Что касается прогноза, здесь я фаворита не вижу. Что одна, что другая команда сейчас примерно в одинаковом состоянии. Как психологически, так и по результату игры. "Зенит" сейчас на первом месте, но "Спартак" недалеко от него, с разницей всего в три очка. Думаю, скорее всего, будет результативная ничья 2:2», - предположил Кечинов.

Он признался, что не считает отсутствие нападающего Александра Кокорина большой потерей для московской команды.



«Что касается Кокорина и Соболева, то Кокорин себя еще не проявил как полноценный игрок основного состава, поэтому я не считаю, что это потеря. А Соболева, безусловно, будет не хватать», - заключил бывший футболист.

Ранее «Зенит» провалил выступление в Лиге Чемпионов, не выиграв ни одного матча из шести. Пять из них клуб проиграл, один матч сыграл вничью. В результате петербургский клуб занял последнее место в группе и вылетел из текущего сезона еврокубков. Между тем, «Спартак» по итогам прошлого сезона российского чемпионата и вовсе в еврокубки не попал.





