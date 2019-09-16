Всероссийский забег «Кросс Нации» впервые пройдет в Евпатории

Всероссийский забег «Кросс Нации» впервые состоится в крымском городе Евпатория. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.



Участникам спортивного мероприятия предложат на выбор три дистанции: 8, 12 и 21 километр. Забеги пройдут в ближайшее воскресенье 22 сентября.

Как пишет агентство, забеги пройдут в рамках апробации Крымского марафона, запланированного на следующий год.

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