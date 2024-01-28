Всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне прошли в Москве
Первые Всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне состоялись при поддержке Российской федерации серфинга 27 января, рассказали в пресс-службе организации.
В мероприятии приняли участие 49 спортсменов со всей страны, им предстояло поймать самую мощную искусственную волну России на площадке Surf Brothers в Москве.
«Городской серфинг уверенно набирает популярность в нашей стране, сейчас планируются к открытию новые серф-клубы с искусственной волной, которые тоже станут центрами подготовки серферов и площадками для будущих соревнований», - сказал президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн.
В категории PRO среди мужчин сильнейшими стали Павел Персиянов, Александр Пантелеев, Даниэль Закирзянов. Среди женщин призовые места достались Аксинии Семеновой, Евгении Тарабриной и Варваре Колушовой.
Также прошли открытые соревнования в трех категориях по уровню мастерства, в том числе среди детей и серферов старше 50 лет.
Среди победителей и участников турнира спортсмены, успевшие заявить о себе на мировой арене, например, 15-летняя Аксиния Семенова из команды Surf Brothers. В прошлом году в Швейцарии она стала первой в истории чемпионкой из России на соревнованиях Urbansurf Zürich Open 2023 в рамках Edelweiss PRO TOUR.
«Соревнования такого масштаба проводятся в России впервые, но это только начало большого пути и серьезных побед. Инновационные площадки с искусственной волной, такие как в московском Сколково, создают условия для отличной подготовки нашей сборной. Уже сейчас россиянам удается брать первые места на соревнованиях в Европе, но, я уверен, скоро наши серферы потеснят звезд мировой величины», - сказал представитель Оргкомитета соревнований Василий Прачев.
Напомним, серфинг стал олимпийским видом спорта в 2016 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники начали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ФНС
- Умер худрук театра Комиссаржевской Виктор Новиков
- Продюсер Стюарт: фильм Серебренникова о Лимонове выйдет в 2024 году
- «Стали токсичными?» «Би-2» вслед за Галкиным* намекнули на вмешательство РФ в творческую судьбу
- Медведев уступил Синнеру в финале Australian Open
- Всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне прошли в Москве
- Театр Сатиры отменил вечерние спектакли из-за пожара
- Полиция эвакуировала вокзал Штутгарта из-за подозрительных людей
- В Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
- Платят компенсации. В Ростове-на-Дону жителям рухнувшего дома выпрачивают деньги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru