Всемирный боксерский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов организации

«Все боксеры из России и Белоруссии будут исключены из рейтингов WBC. Ни один бой под эгидой WBC не будет проходить на территории этих двух стран, также как и поединок за титул чемпиона мира по версии WBC», — цитирует Сулеймана РИА Новости.

В рейтингах WBC находятся несколько российских спортсменов, в частности, чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев, пишет RT. Кроме того, первое место в первом тяжелом весе занимает россиянин Алексей Папин, первый в промежуточном весе — спортсмен из РФ Евгений Романов.

В октябре Международная ассоциация бокса (IBA) допустила спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в международных соревнованиях под флагами и гимнами двух стран, напоминает Газета.ру.

