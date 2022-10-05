Международная ассоциация бокса допустила к соревнованиям российских спортсменов

В сообщении говорится, что «политика не должна оказывать никакого влияния на спорт» и всем спортсменам следует предоставить равные условия.

«IBA останется политически нейтральной и независимой... и обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и должностным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства», — подчёркивается в заявлении.

В IBA добавили, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в международных соревнованиях под своими флагами, а национальные гимны будут звучать в случае, если они выиграют золотую медаль.

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024, сообщает RT.

