Международная ассоциация бокса допустила к соревнованиям российских спортсменов
Международная ассоциация бокса (IBA) отменила запрет гражданам России и Белоруссии участвовать в соревнованиях, сообщает пресс-служба ассоциации.
В сообщении говорится, что «политика не должна оказывать никакого влияния на спорт» и всем спортсменам следует предоставить равные условия.
«IBA останется политически нейтральной и независимой... и обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и должностным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства», — подчёркивается в заявлении.
В IBA добавили, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в международных соревнованиях под своими флагами, а национальные гимны будут звучать в случае, если они выиграют золотую медаль.
Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024, сообщает RT.
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