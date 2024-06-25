Всемирная боксерская организация сняла санкции с российских спортсменов

Всемирная боксерская организация (WBO) сняла санкции с боксеров из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединение.

IBF сняла санкции с российских боксеров

«Российские боксеры возвращены в рейтинги, ограничения сняты», — отметили в организации.

Ранее ограничения в отношении российских боксеров отменила Международная боксерская федерация (IBF). Спортсмены из РФ вновь могут входить в рейтинги организации. Уже вступили в силу первые изменения: так, боец RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский занял 13-е место в списке IBF в полутяжелом весе, пишет RT.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:БоксРоссия

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