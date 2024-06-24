IBF сняла санкции с российских боксеров
С российских боксеров официально сняли санкции, которые мешали им входить в международные рейтинги, пишет ТАСС со ссылкой на Международную федерацию бокса.
Теперь спортсмены из РФ снова смогут быть частью рейтингов по результатам своих боев. Соответствующие санкции были введены в 2022 году после начала СВО.
В марте стало известно, что боксеры из России не будут участвовать даже в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024 в Париже без флага и гимна страны. Об этом тогда заявила генеральный секретарь Федерации бокса РФ Татьяна Кириенко.
Ранее украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он одержал победу над спортсменом из Великобритании Тайсоном Фьюри. Усик в третий раз защитил титул чемпиона мира. Он является первым абсолютным чемпионом мира по боксу в XXI веке в тяжелом весе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru