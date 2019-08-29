Все участники группового этапа Лиги чемпионов определены
Полный состав группового этапа Лиги чемпионов стал известен по завершении последних матчей квалификационной стадии 28 августа. Об этом сообщает Интерфакс.
Так, в групповой этап чемпионата вышли голландский "Аякс", бельгийский "Брюгге", чешская "Славия", хорватский "Динамо", сербская "Црвена" Звезда", греческий "Олимпиакос".
Как отмечает агентство, клубы присоединились к 26 другим командам, которые автоматом прошли в групповой этап Лиги, в том числе российские "Зенит" и "Локомотив". К ним также мог присоединится российский ФК "Локомотив", однако команда уступила греческому "Олимпиакосу".
29 августа состоится жеребьевка группового этапа.
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