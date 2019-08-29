Все участники группового этапа Лиги чемпионов определены

К 2024 году доллар может стоить 70 рублей – прогноз Минэкономразвития Эксперт: уровень в 70 рублей может быть преодолен уже этой осенью Первопричины турбулентности для рубля нужно искать в США – мнение экономиста «Качели» для рубля – на год-другой