«Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» с разницей в один гол

Футболисты российского «Краснодара» уступили в ответном матче «Олимпиакосу» со счетом 2:1. Об этом сообщает Матч ТВ.

Первый гол был забит на 10-й минуте Даниилом Уткиным, сразу за ним на 11-й минуте счет сравнял Юссеф Эль-Араби. Решающий гол состоялся во втором тайме. На 47-й минуте Эль-Араби оформил дубль.

По результатам этой игры, «Краснодар» продолжит игру в Лиге Европы, а «Олимпиакос» отправляются в групповой этап Лиги Чемпионов, пишет Матч ТВ.

В первой встрече команд, которая прошла в Греции 22 августа, "Олимпиакос" выиграл матч с российским «Краснодаром» со счетом 4:0.

Ранее экс-тренер сборной России Михаил Гершкович в эфире НСН оценил перспективы краснодарской команды в этой игре.

