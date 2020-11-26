Все матчи РПЛ 16-го тура будут начинаться с минуты молчания в память о Марадоне
Все игры 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся накануне Диего Марадоне. Об этом проинформировала пресс-служба РПЛ.
16-й тур пройдет 28 ноября, он стартует матчем «Арсенал» (Тула) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Диего Марадона умер от остановки сердца накануне. Ему было 60 лет. Недавно он перенес операцию и проходил реабилитацию у себя дома в пригороде Буэнос-Айреса. Накануне утром во время завтрака он почувствовал себя плохо. Медики не смогли ему помочь.
Сегодня аргентинцы прощаются с великим футболистом. Церемония прощания устроена в президентском дворце.
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