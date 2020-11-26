Все матчи РПЛ 16-го тура будут начинаться с минуты молчания в память о Марадоне

Диего Марадона умер от остановки сердца накануне. Ему было 60 лет. Недавно он перенес операцию и проходил реабилитацию у себя дома в пригороде Буэнос-Айреса. Накануне утром во время завтрака он почувствовал себя плохо. Медики не смогли ему помочь.

Сегодня аргентинцы прощаются с великим футболистом. Церемония прощания устроена в президентском дворце.

