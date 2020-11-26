Аргентинцы прощаются с Марадоной, запуская салюты и танцуя
Сотни аргентинцев пришли к президентскому дворцу в Буэнос-Айресе для того, чтобы проститься с бывшим игроком сборной Аргентины Диего Марадоной.
Фанаты экс-футболиста собрались заранее, прощание запланировано на 6:00 утра (12.00 по московскому времени), сообщает РИА Новости. Поклонники Марадоны танцуют, запускают салюты и поют.
За несколько мгновений до смерти Марадона сказал, что ему нехорошо. Это были его последние слова, сообщает телеканал TN.
Марадона утром 25 ноября почувствовал себя плохо во время завтрака в своём доме в Тигре в пригороде Буэнос-Айреса, где восстанавливался после недавно перенесенной операции, передает RT. Его осмотрел врач, затем была вызвана «скорая», но звезда футбола уже не мог дышать. Реанимационные мероприятия ничего не дали.
Марадона умер в возрасте 60 лет. Предположительно причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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