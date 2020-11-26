Аргентинцы прощаются с Марадоной, запуская салюты и танцуя

Сотни аргентинцев пришли к президентскому дворцу в Буэнос-Айресе для того, чтобы проститься с бывшим игроком сборной Аргентины Диего Марадоной.

Фанаты экс-футболиста собрались заранее, прощание запланировано на 6:00 утра (12.00 по московскому времени), сообщает РИА Новости. Поклонники Марадоны танцуют, запускают салюты и поют.