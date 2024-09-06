Все гимнастические федерации РФ объединятся в Федерацию гимнастики

Руководство пяти отечественных гимнастических федераций решило провести процедуру объединения в одну структуру - Федерацию гимнастики России. Об этом объявило федеральное министерство спорта по итогам совместного заседания Исполкомов и Президиумов пяти этих спортивных организаций.

Среди них - федерации спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики, спортивной аэробики и художественной гимнастики. Инициативу изначально выдвинул президент Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов.