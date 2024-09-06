Все гимнастические федерации РФ объединятся в Федерацию гимнастики

Руководство пяти отечественных гимнастических федераций решило провести процедуру объединения в одну структуру - Федерацию гимнастики России. Об этом объявило федеральное министерство спорта по итогам совместного заседания Исполкомов и Президиумов пяти этих спортивных организаций.

Среди них - федерации спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики, спортивной аэробики и художественной гимнастики. Инициативу изначально выдвинул президент Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов.

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Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что такой вариант даст возможность оптимизировать работу, более эффективно взаимодействовать с Международной федерацией. Кроме того, по мнению главы Минспорта, будет уделяться равное внимание всем дисциплинам этого вида, в том числе в детско-юношеском спорте.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», окончательное решение будет принято на отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России. Мероприятие назначено на 1 октября 2024 года.

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ТЕГИ:Михаил ДегтяревСпортСпортивная Гимнастика

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