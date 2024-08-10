Уроженка России выиграла золото Олимпиады в художественной гимнастике

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев, представляющая Германию, выиграла в личном многоборье на турнире по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.

Спортсменка набрала 142,850 балла за четыре упражнения и завоевала золотую медаль. Серебро получила Боряна Калейн из Болгарии с результатом 140,600 балла, обладательницей бронзы стала итальянка София Раффаэли с 136,300 балла.

Варфоломеев 17 лет, она родилась в Барнауле, выступала в РФ на юниорских соревнованиях. В 2019-м гимнастка переехала в Германию, сменив спортивное гражданство.

Ранее россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро в теннисном турнире Олимпиады в парном разряде.

