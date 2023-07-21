Вратаря ПСЖ и сборной Италии избили и ограбили в собственном доме

Вратаря «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумму ограбили в доме спортсмена в Париже. Об этом сообщает RMC Sport.

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Инцидент произошел в ночь на пятницу. По данным СМИ, злоумышленники ворвались в дом футболиста, связали и избили вратаря и его девушку. Грабители похитили ценности на общую сумму 500 тысяч евро. Преступникам удалось скрыться.

Позже пострадавшие смогли освободиться и укрылись в одной из близлежащих гостиниц, сотрудники которой вызвали полицию. Известно, что Доннарумма и его девушка находятся в шоковом состоянии в больнице.

Между тем «Пари Сен-Жермен» предложил форварду Килиану Мбаппе заключить десятилетний контракт на общую сумму 1 млрд евро, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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