Вратаря ПСЖ и сборной Италии избили и ограбили в собственном доме

Инцидент произошел в ночь на пятницу. По данным СМИ, злоумышленники ворвались в дом футболиста, связали и избили вратаря и его девушку. Грабители похитили ценности на общую сумму 500 тысяч евро. Преступникам удалось скрыться.

Позже пострадавшие смогли освободиться и укрылись в одной из близлежащих гостиниц, сотрудники которой вызвали полицию. Известно, что Доннарумма и его девушка находятся в шоковом состоянии в больнице.

Между тем «Пари Сен-Жермен» предложил форварду Килиану Мбаппе заключить десятилетний контракт на общую сумму 1 млрд евро, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

