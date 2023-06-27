Итальянским футболистам запретили играть в форме с номером 88

Итальянская федерация футбола (FIGC), министерства внутренних дел и спорта приняли решение запретить футболистам национальных команд выступать в футболках с 88-м номером. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Goal: Месси — главный претендент на «Золотой мяч»

Решение является частью правительственного плана по борьбе с антисемитизмом. В среде неонацистов цифры 88 означают две восьмые буквы латинского алфавита и зашифровывают приветствие.

Также предусматривается запрет на использование болельщиками символов, которые будут напоминать о нацизме. В случае проявления дискриминации матчи будут завершаться досрочно.

Ранее выступавшего за московский «Локомотив» нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию признали автором самого красивого гола в итальянской «Серии A» в сезоне 2022/2023, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из телетрансляции
ТЕГИ:АнтисемитизмФутболИталия

Горячие новости

Все новости

партнеры