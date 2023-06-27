Итальянским футболистам запретили играть в форме с номером 88
Итальянская федерация футбола (FIGC), министерства внутренних дел и спорта приняли решение запретить футболистам национальных команд выступать в футболках с 88-м номером. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Решение является частью правительственного плана по борьбе с антисемитизмом. В среде неонацистов цифры 88 означают две восьмые буквы латинского алфавита и зашифровывают приветствие.
Также предусматривается запрет на использование болельщиками символов, которые будут напоминать о нацизме. В случае проявления дискриминации матчи будут завершаться досрочно.
Ранее выступавшего за московский «Локомотив» нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию признали автором самого красивого гола в итальянской «Серии A» в сезоне 2022/2023, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов заявил о взрывах в Запорожье
- Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО «когда-нибудь»
- США ввели санкции против связанных с Пригожиным структур
- Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
- Итальянским футболистам запретили играть в форме с номером 88
- Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
- В Верховной раде не поддержали переименование Запорожья
- В Эквадоре произошло землетрясение
- СМИ: в Сирии задержан командир отделения ЧВК «Вагнер»
- В Стокгольме мужчина на самокате расстрелял двух человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru