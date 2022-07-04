СМИ: проблемы Федотова с армией возникли из-за конфликта с ЦСКА
Задержание вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова и его отправка на воинскую службу связана с конфликтом игрока с его прежней командой - ЦСКА, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агентства отметил, что обычно нужных спортсменов призывного возраста «заносят в списки, по которым их призывают в спортивную роту».
По его словам, таким образом, «через Минобороны и частично через МВД», они призываются в армию, что не вызывает никаких проблем.
«Федотов поругался с армейцами. Это всё вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утверждённый порядок, который Федотова не устроил», – утверждает источник.
Ранее бывший главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Крикунов заявил, что видит след московского ЦСКА в задержании Федотова, сообщает РИА ФАН. По его мнению, армейцы, не нашли ему достойную замену.
Федотов был задержан в Петербурге 1 июля. Как пишут «Невские новости», спортсмена подозревают в уклонении от армии.
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