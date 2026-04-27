Акинфеев зарегистрировал товарный знак «нога бога»
Вратарь, капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал товарный знак в виде логотипа «нога бога». Об этом пишет ТАСС.
Роспатент получил заявку на регистрацию бренда 29 апреля 2025 года.
Товарный знак зарегистрировали по пяти классам международной классификации товаров и услуг: нижнее белье, куртки, алкогольные напитки, аркадные автоматы, аренда площадей для рекламы, проведение развлекательных мероприятий.
В мае прошлого года Акинфеев рассказал, что намерен зарегистрировать изображение своего сейва ногой после пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Логотип представляет собой силуэт вратаря, отразившего удар.
