Акинфеев зарегистрировал товарный знак «нога бога»

Роспатент получил заявку на регистрацию бренда 29 апреля 2025 года.

Товарный знак зарегистрировали по пяти классам международной классификации товаров и услуг: нижнее белье, куртки, алкогольные напитки, аркадные автоматы, аренда площадей для рекламы, проведение развлекательных мероприятий.

В мае прошлого года Акинфеев рассказал, что намерен зарегистрировать изображение своего сейва ногой после пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Логотип представляет собой силуэт вратаря, отразившего удар.

