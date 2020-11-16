Вратарь сборной России по футболу сдал сомнительный тест на COVID-19

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды.

В сообщении говорится, что тест футболисты сдавали в Стамбуле, после чего вылетят в Белград. Сафонов ждёт результатов перепроверки, после чего будет определена «дальнейшая тактика его действий в расположении сборной».

Ранее сборная России проиграла команде Турции в матче Лиги наций УЕФА 2020/21 со счётом 2:3. Сафонов был в числе запасных игроков, ворота национальной команды защищал голкипер «Локомотива» Гильерме. 18 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в рамках турнира против сборной Сербии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: @TeamRussia
ТЕГИ:КоронавирусЛига НацийСборная России По Футболу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры