Вратарь сборной России по футболу сдал сомнительный тест на COVID-19

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды.

В сообщении говорится, что тест футболисты сдавали в Стамбуле, после чего вылетят в Белград. Сафонов ждёт результатов перепроверки, после чего будет определена «дальнейшая тактика его действий в расположении сборной».



Ранее сборная России проиграла команде Турции в матче Лиги наций УЕФА 2020/21 со счётом 2:3. Сафонов был в числе запасных игроков, ворота национальной команды защищал голкипер «Локомотива» Гильерме. 18 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в рамках турнира против сборной Сербии.