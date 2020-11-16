Вратарь сборной России по футболу сдал сомнительный тест на COVID-19
Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды.
В сообщении говорится, что тест футболисты сдавали в Стамбуле, после чего вылетят в Белград. Сафонов ждёт результатов перепроверки, после чего будет определена «дальнейшая тактика его действий в расположении сборной».
Ранее сборная России проиграла команде Турции в матче Лиги наций УЕФА 2020/21 со счётом 2:3. Сафонов был в числе запасных игроков, ворота национальной команды защищал голкипер «Локомотива» Гильерме. 18 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в рамках турнира против сборной Сербии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 778 / сут.
Умерли
33 489+303 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+13 864 / сут.
- Пригожин подал иски к Навальному и оппозиции на 30 млн рублей
- Грузовой поезд сошёл с рельсов во Владимирской области
- Ростехнадзор назвал причины разлива топлива в Норильске
- Токаев договорился с Путиным о производстве вакцины от коронавируса
- Президент Румынии посетит Молдавию после инаугурации Санду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru