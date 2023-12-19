Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Куртуа пропустит Евро-2024
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа в своих соцсетях объявил, что решил пропустить чемпионат Европы по футболу 2024 года, который пройдёт в Германии.
Вратарь, на клубном уровне выступающий за мадридский «Реал», объяснил свой отказ желанием полностью восстановиться после травмы - в августе у него диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
«Из-за травмы я пропущу Евро-2024... Мне нужно восстановиться на 100%... Если повезёт, возможно, я смогу провести один матч в мае, но даже в таком случае нельзя полностью подготовиться к большому турниру», — написал Куртуа.
Ранее ФИФА объявила имена футболистов, претендующих на награду лучшему голкиперу 2023 года. В список финалистов попал Тибо Куртуа, а также вратарь сборной Марокко Яссин Боно и голкипер сборной Бразилии Эдерсон Мораес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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