ФИФА назвала имена троих претендентов на звание лучший наставник года

Крупнейший в РФ роботизированный медицинский центр создаётся в Москве Более 1,5 тыс. партнерских мероприятий с работодателями провели колледжи Москвы Все больше москвичей участвуют в программе раздельного сбора отходов Посещаемость Музея Победы и его филиалов выросла на 10% в этом году Главную новогоднюю елку РФ отправили из Подмосковья в Кремль