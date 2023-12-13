ФИФА назвала имена троих претендентов на звание лучший наставник года
Международная федерация футбола (FIFA) назвала имена троих претендентов на звание лучший главный тренер года, сообщает сайт организации.
В числе номинированных оказались наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, экс-главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти и рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги.
При выборе кандидатов учитывалась деятельность по руководству клубными командами и национальными сборными в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.
Обладатель престижного звания лучший тренер года будет назван 15 января.
Ранее ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему вратарю 2023 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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