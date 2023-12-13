ФИФА назвала имена троих претендентов на звание лучший наставник года

Международная федерация футбола (FIFA) назвала имена троих претендентов на звание лучший главный тренер года, сообщает сайт организации.

Футболиста ЦСКА Файзуллаева номинировали на звание лучшего молодого игрока мира

В числе номинированных оказались наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, экс-главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти и рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги.

При выборе кандидатов учитывалась деятельность по руководству клубными командами и национальными сборными в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.

Обладатель престижного звания лучший тренер года будет назван 15 января.

Ранее ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему вратарю 2023 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fifa.com
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