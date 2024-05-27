Вратарь Песьяков перешел из «Ростова» в «Крылья Советов»
Голкипер сборной России Сергей Песьяков перешёл из ФК «Ростов» в «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.
В сообщении говорится, что контракт с вратарём рассчитан на сезон-2024/2025.
«Сергей Песьяков присоединится к команде в июне и начнёт подготовку к предстоящему сезону», - указали в пресс-службе.
До перехода в «Крылья Советов» Песьяков играл за клубы «Томь» и «Анжи», а также за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России сезона 2016/2017. В «Ростове» голкипер сыграл 182 матча, в том числе 50 «сухих».
Кроме того, Песьяков дважды выходил на поле в составе сборной России.
Ранее петербургский «Зенит» победил «Ростов» со счётом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будущий дефицит IT-специалистов в России оценили в один миллион человек
- СМИ: Уехать в США через Армению Vacio помогли третьи лица
- СМИ: Компания Маска создаст суперкомпьютер для работы с ИИ
- Президент Молдавии предоставила музыкантам группы «Би-2» гражданство республики
- СМИ: Суд в Турции оправдал сирийца, обвиняемого в убийстве россиянки
- ЕС запретил поставлять в Россию легкое оружие, гранаты и тренажеры для стрельбы
- Власти Латвии выдали 34 распоряжения о выезде для граждан России
- Узбекистан и Россия подписали соглашения на сумму более 20 млрд долларов
- Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию
- Минсельхоз собирается ввести ЧС федерального значения из-за майских заморозков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru