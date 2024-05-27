Вратарь Песьяков перешел из «Ростова» в «Крылья Советов»

В сообщении говорится, что контракт с вратарём рассчитан на сезон-2024/2025.

«Сергей Песьяков присоединится к команде в июне и начнёт подготовку к предстоящему сезону», - указали в пресс-службе.

До перехода в «Крылья Советов» Песьяков играл за клубы «Томь» и «Анжи», а также за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России сезона 2016/2017. В «Ростове» голкипер сыграл 182 матча, в том числе 50 «сухих».

Кроме того, Песьяков дважды выходил на поле в составе сборной России.

Ранее петербургский «Зенит» победил «Ростов» со счётом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».