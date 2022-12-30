Вратарь «Химок» Лантратов перешел в «Локомотив»

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов перешел в московский «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.

Контракт с 27-летним вратарем заключен на 3,5 года.

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Лантратов кроме «Химок» выступал за «Факел», «Балтику», «Шинник» и вторую команду «Локомотива». Он также провел шесть матчей за молодежную сборную России.

Ранее «Локомотив» объявил о подписании контракта с Максимом Глушенковым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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