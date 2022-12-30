Вратарь «Химок» Лантратов перешел в «Локомотив»
30 декабря 202216:28
Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов перешел в московский «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.
Контракт с 27-летним вратарем заключен на 3,5 года.
Лантратов кроме «Химок» выступал за «Факел», «Балтику», «Шинник» и вторую команду «Локомотива». Он также провел шесть матчей за молодежную сборную России.
Ранее «Локомотив» объявил о подписании контракта с Максимом Глушенковым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 810 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 695 / сут.
- Вратарь «Химок» Лантратов перешел в «Локомотив»
- Умер советский футболист Владимир Баркая
- Уполномоченная Зеленского по правам военных заявила о 15 тысячах пропавших без вести
- В Москве ограничат вход на Красную площадь в новогоднюю ночь
- Курс доллара на Мосбирже увеличился до 72,35 рубля
- СМИ: тренировавший детей Кадырова экс-боец UFC Эдилов умер в 31 год
- Замначальника отдела военного следственного управления СК погиб в Донецке
- Глава МИД Украины: Получение Patriot – это психологический перелом в поставках оружия
- Исполком РФС не принял окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию
- Телеграм: Одесса сносится, СНГ собирается, Россия итожится
30 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru