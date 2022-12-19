Вратарь Аргентины Мартинес объяснил свой непристойный жест

Голкипер сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес объяснил свой непристойный жест во время вручения «Золотой перчатки» местью французским болельщикам, пишет RMC Sport.

Он заявил, что сделал это, потому что «французы его освистали».

На церемонии награждения Мартинес поместил приз в область паха и направил взгляд в сторону одной из трибун.

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Сборная Аргентины по футболу обыграла соперников из Франции в послематчевой серии пенальти и стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре.

Основные два тайма финальной встречи завершились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины — 4:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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