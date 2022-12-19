Вратарь Аргентины Мартинес объяснил свой непристойный жест

Голкипер сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес объяснил свой непристойный жест во время вручения «Золотой перчатки» местью французским болельщикам, пишет RMC Sport.

Он заявил, что сделал это, потому что «французы его освистали».

На церемонии награждения Мартинес поместил приз в область паха и направил взгляд в сторону одной из трибун.