Врач-хирург объяснил необходимость ампутации стопы у Костомарова

Профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков заявил, что ампутация стопы олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову была необходима, чтобы по организму спортсмена не распространились токсины, пишут «Известия».

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Он указал, что основным диагнозом у фигуриста является сепсис, а запущенный им воспалительный процесс приводит к тому, что гнойные очаги начинают атаковать весь организм.

Шестаков отметил, что в итоге «среагировало более слабое место», которым оказалась нога.

«Ампутацию делают по той причине, что сильный некроз на ноге, а это катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм», — заключил профессор.

Ранее источник ТАСС заявил, Роману Костомарову ампутировали обе стопы, идёт борьба за руки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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