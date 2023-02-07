Врач-хирург объяснил необходимость ампутации стопы у Костомарова

Он указал, что основным диагнозом у фигуриста является сепсис, а запущенный им воспалительный процесс приводит к тому, что гнойные очаги начинают атаковать весь организм.

Шестаков отметил, что в итоге «среагировало более слабое место», которым оказалась нога.



«Ампутацию делают по той причине, что сильный некроз на ноге, а это катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм», — заключил профессор.

Ранее источник ТАСС заявил, Роману Костомарову ампутировали обе стопы, идёт борьба за руки, сообщает RT.

