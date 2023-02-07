Мать Костомарова не может попасть к сыну в больницу

Мать госпитализированного Романа Костомарова Валентина заявила, что ее не пускают к сыну.

«Мне не разрешают его навещать. Ампутация? Такой информации никто не давал», - приводит ее слова РЕН ТВ.

О том, что фигуристу Роману Костомарову ранее ампутировали стопу на левой ноге, сообщал Telegram-канал «112». По данным СМИ, операция состоялась накануне. С ее помощью медики планировали убрать некроз и остановить отмирание клеток.