Мать Костомарова не может попасть к сыну в больницу
Мать госпитализированного Романа Костомарова Валентина заявила, что ее не пускают к сыну.
«Мне не разрешают его навещать. Ампутация? Такой информации никто не давал», - приводит ее слова РЕН ТВ.
О том, что фигуристу Роману Костомарову ранее ампутировали стопу на левой ноге, сообщал Telegram-канал «112». По данным СМИ, операция состоялась накануне. С ее помощью медики планировали убрать некроз и остановить отмирание клеток.
При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Костомарову ампутировали обе стопы, общее состояние спортсмена улучшается.
Ранее Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию.
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