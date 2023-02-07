Мать Костомарова не может попасть к сыну в больницу

Мать госпитализированного Романа Костомарова Валентина заявила, что ее не пускают к сыну.

«Мне не разрешают его навещать. Ампутация? Такой информации никто не давал», - приводит ее слова РЕН ТВ.

О том, что фигуристу Роману Костомарову ранее ампутировали стопу на левой ноге, сообщал Telegram-канал «112». По данным СМИ, операция состоялась накануне. С ее помощью медики планировали убрать некроз и остановить отмирание клеток.

Журова заявила, что Костомаров слег с пневмонией из-за сценического костюма

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Костомарову ампутировали обе стопы, общее состояние спортсмена улучшается.

Ранее Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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