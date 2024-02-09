В прокат выйдет документальный фильм о Романе Костомарове
Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» об олимпийском чемпионе в танцах на льду выйдет в кинопрокат 9 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.
Лента рассказывает о возвращении Костомарова к полноценной жизни после ампутации стоп и кистей из-за вызванных пневмонией осложнений. Как отметил сам спортсмен, в фильме показан его путь «практически из детства и до сегодняшнего дня».
«Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья — мама, жена, дочь, — друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы. И это такая возможность поблагодарить их за все», — поделился фигурист.
Накануне Роман Костомаров отметил свой 47-й день рождения. Жена фигуриста, бронзовый призер Олимпиады Оксана Домнина, трогательно поздравила супруга, отметив, что гордится его внутренней силой, пишет RT.
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