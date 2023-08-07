«Волнуйся и осознай»: Тактаров дал совет Маску по бою с Цукербергом
Российский боец считает, что у 52-летнего Илона Маска есть шанс подготовиться к поединку с более молодым оппонентом, несмотря на разницу в возрасте и физической форме.
Американскому бизнесмену Илону Маску следует обрести внутреннее беспокойство и волнение для обретения спортивной формы, рассказал НСН актер, бывший российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров.
Ранее 39-летний глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что готов к поединку с владельцем соцсети Х (экс-Twitter), 52-летним Илоном Маском, и предложил провести бой 26 августа. Маск отшутился, сказав, что сходит на МРТ шеи и верхней части спины. «Может потребоваться операция, прежде чем бой состоится. Узнаем на этой неделе», - заинтриговал миллиардер.
«Я неожиданно для себя открыл, что для формы внутреннее беспокойство, волнение полезнее отсутствия какой-то лишней еды, насыщенных тренировок. Ничто так не приводит в форму, как осознание, что надо быть в форме! И организм убирает всё лишнее! Сам буду практиковать такое каждые полгода», - признался Тактаров, комментируя предстоящее событие.
Спортсмен отказался делать прогноз на грядущий поединок, так как уверен в его «дружелюбности».
«[Не поставил бы] ни на кого! Они найдут способ представить всё так, чтобы либо ничего не состоялось, либо свелось к дружеской ничьей», - сказал собеседник НСН.
Маск допустил, что может быть повержен Цукербергом в случае, если его сопернику удастся затянуть бой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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