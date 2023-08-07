Маск заявил, что ему может потребоваться операция перед боем с Цукербергом

Миллиардер, владелец соцсети X (ранее - Twitter) Илон Маск не подтвердил дату проведения боя с владельцем корпорации Meta (признана экстремистской в запрещена РФ) Марком Цукербергом. Об этом бизнесмен написал в своем микроблоге.

Бой между Цукербергом и Маском может состояться 26 августа

Ранее глава Meta предложил провести поединок 26 августа, напоминает Ura.ru.

Как отметил Маск, дата боя еще уточняется.

«Завтра сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться операция, прежде чем бой состоится. На этой неделе узнаем», — заявил миллиардер.

Ранее стало известно, что бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: скриншот с видео HBO
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