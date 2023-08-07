Маск заявил, что ему может потребоваться операция перед боем с Цукербергом
Миллиардер, владелец соцсети X (ранее - Twitter) Илон Маск не подтвердил дату проведения боя с владельцем корпорации Meta (признана экстремистской в запрещена РФ) Марком Цукербергом. Об этом бизнесмен написал в своем микроблоге.
Ранее глава Meta предложил провести поединок 26 августа, напоминает Ura.ru.
Как отметил Маск, дата боя еще уточняется.
«Завтра сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться операция, прежде чем бой состоится. На этой неделе узнаем», — заявил миллиардер.
Ранее стало известно, что бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области
- Маск заявил, что ему может потребоваться операция перед боем с Цукербергом
- РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине
- «Миссис Россия-2023» стала жительница Геленджика Жанна Специальная
- Группировка войск «Запад» разгромила роту ВСУ в районе Ольшан
- Вильфанд предупредил об экстремально высокой температуре на юге России
- В Нью-Йорке протестовали против поддержки Украины и поставок оружия
- СМИ: при авиаударах Израиля погибли четверо военнослужащих Сирии
- Бывший экономист МВФ: в ближайшие недели контрнаступление ВСУ исчерпает себя
- СМИ: мятежники в Нигере заявили о подготовке агрессии из-за рубежа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru