Волков победил поляка на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков одержал победу над поляком Марчином Тыбурой на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, сообщает «РЕН ТВ».

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Поединок закончился после трех раундов единогласным решением судей.

По словам бойца, он является самым счастливым человеком, а свою победу он посвятил жене и новорожденному сыну.

На счету Волкова 34 победы при девяти поражениях.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова в одном из наиболее принципиальных поединков турнира по смешанным боевым искусствам AMC Fight Nights 105 в среднем весе (до 83,9 кг).

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ФОТО: instagram.com/volkov_alex
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