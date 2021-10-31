Волков победил поляка на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков одержал победу над поляком Марчином Тыбурой на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, сообщает «РЕН ТВ».
Поединок закончился после трех раундов единогласным решением судей.
По словам бойца, он является самым счастливым человеком, а свою победу он посвятил жене и новорожденному сыну.
На счету Волкова 34 победы при девяти поражениях.
Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова в одном из наиболее принципиальных поединков турнира по смешанным боевым искусствам AMC Fight Nights 105 в среднем весе (до 83,9 кг).
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