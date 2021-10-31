Волков победил поляка на турнире UFC

Поединок закончился после трех раундов единогласным решением судей.

По словам бойца, он является самым счастливым человеком, а свою победу он посвятил жене и новорожденному сыну.

На счету Волкова 34 победы при девяти поражениях.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова в одном из наиболее принципиальных поединков турнира по смешанным боевым искусствам AMC Fight Nights 105 в среднем весе (до 83,9 кг).

