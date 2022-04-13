«Волейбольный мяч?» Болельщики «Спартака» смеются над «юбилейной» эмблемой
Московский футбольный клуб «Спартак», отмечающий 18 апреля 100 лет со дня основания, представил специальную юбилейную эмблему и рассмешил болельщиков.
«Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин», - говорится в заявлении на сайте клуба.
При этом болельщики удивлены, почему вместо на эмблеме вместо футбольного «волейбольный» мяч. Кроме того, на привычной эмблеме полоса, перечеркивающая знаменитый спартаковский ромб, направлена в другую сторону.
«То есть теперь вместо футбольного на логотипе волейбольный мяч или что?» - интересуется ablom.
«Чаще логотипа только тренеров они меняют», - иронизирует DelPieroPieroSPB.
«Вот и подарок к 100-летию подъехал вместо чемпионства», - констатирует ant1soc1al.
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