«Волейбольный мяч?» Болельщики «Спартака» смеются над «юбилейной» эмблемой

При этом болельщики удивлены, почему вместо на эмблеме вместо футбольного «волейбольный» мяч. Кроме того, на привычной эмблеме полоса, перечеркивающая знаменитый спартаковский ромб, направлена в другую сторону.

«То есть теперь вместо футбольного на логотипе волейбольный мяч или что?» - интересуется ablom.

«Чаще логотипа только тренеров они меняют», - иронизирует DelPieroPieroSPB.

«Вот и подарок к 100-летию подъехал вместо чемпионства», - констатирует ant1soc1al.

