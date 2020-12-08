Лукашенко ответил главе МОК по поводу запрета посещать Олимпиаду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении обратиться в суд из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении Белоруссии.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чём моя вина, что я свою страну защищаю?!», — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет запретил Лукашенко и его сыну Виктору (первый вице-президент НОК Белоруссии) участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.