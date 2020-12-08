Лукашенко ответил главе МОК по поводу запрета посещать Олимпиаду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении обратиться в суд из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении Белоруссии.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чём моя вина, что я свою страну защищаю?!», — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет запретил Лукашенко и его сыну Виктору (первый вице-президент НОК Белоруссии) участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

МОК утвердил программу Олимпиады-2024 и наложил санкции на руководство НОК Белоруссии

Белоруссий лидер также возмутился, что запрет касается его сына.

«И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом», — цитирует Лукашенко RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МОКАлександр Лукашенко
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