Власти Франции отказали некоторым российским журналистам освещать Олимпиаду

Во Франции некоторым журналистам из России отказали в праве освещать Олимпийские игры в Париже, сообщает Le Journal du Dimanche со ссылкой на министра иностранных дел Жеральда Дарманена.

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По его словам, это необходимо, чтобы избежать шпионажа и кибератак. Отмечается, что было отклонено около 100 анкет «из-за подозрений в том, что они являются агентами — шпионами или информаторами иностранных государств, стремящихся к вмешательству в Игры».

Больше всего их было из России и Белоруссии, а также ряда других стран. Каких именно – дипломат не уточнил.

Ранее МОК не исключил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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