Власти Франции отказали некоторым российским журналистам освещать Олимпиаду

По его словам, это необходимо, чтобы избежать шпионажа и кибератак. Отмечается, что было отклонено около 100 анкет «из-за подозрений в том, что они являются агентами — шпионами или информаторами иностранных государств, стремящихся к вмешательству в Игры».

Больше всего их было из России и Белоруссии, а также ряда других стран. Каких именно – дипломат не уточнил.

Ранее МОК не исключил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

