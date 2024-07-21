Власти Франции отказали некоторым российским журналистам освещать Олимпиаду
Во Франции некоторым журналистам из России отказали в праве освещать Олимпийские игры в Париже, сообщает Le Journal du Dimanche со ссылкой на министра иностранных дел Жеральда Дарманена.
По его словам, это необходимо, чтобы избежать шпионажа и кибератак. Отмечается, что было отклонено около 100 анкет «из-за подозрений в том, что они являются агентами — шпионами или информаторами иностранных государств, стремящихся к вмешательству в Игры».
Больше всего их было из России и Белоруссии, а также ряда других стран. Каких именно – дипломат не уточнил.
Ранее МОК не исключил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru