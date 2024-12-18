Фигуристка Алина Загитова сыграет Одиллию в ледовом шоу «Лебединое озеро»

Премьера новогоднего ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» пройдет 26 декабря в Санкт-Петербурге, олимпийская чемпионка Алина Загитова сыграет в шоу роль Одиллии – дочери злого волшебника, которая притворяется Одеттой и обольщает принца Зигфрида. В разговоре с «Газетой.Ru» фигуристка призналась, что ей было интересно сыграть отрицательную героиню.

«Я согласилась, потому что мне интересен этот сложный образ, еще и отрицательный. Советую любителям фигурного катания прийти на шоу», - сказала Загитова.