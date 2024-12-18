Фигуристка Алина Загитова сыграет Одиллию в ледовом шоу «Лебединое озеро»

Премьера новогоднего ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» пройдет 26 декабря в Санкт-Петербурге, олимпийская чемпионка Алина Загитова сыграет в шоу роль Одиллии – дочери злого волшебника, которая притворяется Одеттой и обольщает принца Зигфрида. В разговоре с «Газетой.Ru» фигуристка призналась, что ей было интересно сыграть отрицательную героиню.

«Я согласилась, потому что мне интересен этот сложный образ, еще и отрицательный. Советую любителям фигурного катания прийти на шоу», - сказала Загитова.

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В пресс-службе шоу сообщили, что гостей ждет аудиовизуальное представление с номерами фигуристов, вокальными партиями, полетами артистов под куполом арены и масштабными инсталляциями и декорациями. Главные роли в «Лебедином озере» также сыграют Виктория Синицина, Повилас Ванагас, Никита Кацалапов и другие именитые фигуристы.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн рублей для организации ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Проект направлен на развитие новых форматов представлений, объединяющих литературу, музыку, танец и фигурное катание, с акцентом на сочетание традиций и современного искусства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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