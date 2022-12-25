Владимир Сычевой объяснил смену фамилии при переходе в «Крылья Советов»

Футболист уточнил, что меняет фамилию в честь отчима, который его воспитывал с детства.

«У меня отчим Писарский, он с детства, он меня воспитал. Я хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский. Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Думаю, в ближайшем будущем это произойдёт», - заявил спортсмен.

Нападающий считает, к новой фамилии привыкнут после первого гола.



«Как долго нужно будет привыкать к новой фамилии? В любом случае придётся привыкать… Думаю, нужно спокойно забить первый гол за «Крылья» и будет всё замечательно», — заявил спортсмен.



В текущем сезоне нападающий участвовал в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. Сычевой возглавляет список бомбардиров чемпионата России, отмечает «Чемпионат».

