Владимир Сычевой объяснил смену фамилии при переходе в «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой, который перешел в самарскую команду из «Оренбурга», решил сменить не только клуб, но и фамилию. На форме спортсмена будет написано «Писарский», рассказал он на YouTube-канале «Крыльев Советов».

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Футболист уточнил, что меняет фамилию в честь отчима, который его воспитывал с детства.

«У меня отчим Писарский, он с детства, он меня воспитал. Я хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский. Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Думаю, в ближайшем будущем это произойдёт», - заявил спортсмен.

Нападающий считает, к новой фамилии привыкнут после первого гола.

«Как долго нужно будет привыкать к новой фамилии? В любом случае придётся привыкать… Думаю, нужно спокойно забить первый гол за «Крылья» и будет всё замечательно», — заявил спортсмен.

В текущем сезоне нападающий участвовал в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. Сычевой возглавляет список бомбардиров чемпионата России, отмечает «Чемпионат».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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