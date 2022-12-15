«Локомотив» намерен купить Глушенкова и Пиняева у «Крыльев Советов»

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» близки к договоренности о переходе нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в стан железнодорожников. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сумма трансфера за обоих футболистов составит 400 млн рублей — по 200 млн за каждого игрока. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Иван Карпов.