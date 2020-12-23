Владимир Леонченко занял пост гендиректора ФК «Локомотив»

Как сообщается на сайте ФК, по результатам собрания акционеров пост гендиректора клуба занял Владимир Леонченко (бронзовый призер чемпионата России в составе "Локомотива" 1994 года). Он сменил на этом посту Василия Кикнадзе.

В свою очередь, должность главы совета директоров занял замгендиректора РЖД Александр Плутник. Ранее этот пост занимал Анатолий Мещеряков.



