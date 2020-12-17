СМИ: Российским спортсменам до 2022 года запретили выступать под национальным флагом
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о запрете выступления российских спортсменов под национальным флагом на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Об этом сообщает издание Telegraph.
Суд поддержал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщает RT. Отмечается, что ограничения в отношении РУСАДА могут быть сокращены. Однако санкции WADA останутся в силе в период проведения Олимпийских игры 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине. Кроме того, они будут действовать в 2022 году на чемпионате мира по футболу в Катаре, отмечает РИА ФАН.
WADA после ряда допинговых скандалов, связанных с российскими спортсменами, в 2019 году признал российское агентство не соответствующим антидопинговому кодексу. Совместно с комитетом по соответствию (CRC) WADA решило отстранить спортсменов из России от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года.
Под запретом оказались Олимпийские и Паралимпийские игры, где российские спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом. Кроме того, планировалась также процедура допуска спортсменов к соревнованиям по соответствию ряду критериев.
Российское антидопинговое агентство не согласилось с решением WADA, и всемирному агентству пришлось обратиться в суд.
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