Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА
Руководство московского ПФК ЦСКА приняло решение прекратить сотрудничеств с главным тренером Владимиром Федотовым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.
Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года, с ним команда выиграла Кубок России, а также стали серебряные медали чемпионата России.
«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять», - говорится в сообщении.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Виктор Гончаренко покинул свой пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чеченский депутат пообещал объяснить Даванкову, что такое традиционные ценности
- Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА
- Белоусов появился на заседании Совбеза в военной форме
- Камала Харрис представит США на конференции по Украине в Швейцарии
- Даниил Медведев вылетел с «Ролан Гаррос 2024»
- В Чувашии прокомментировали сообщения о нарушениях при сдаче ЕГЭ
- Украинские дроны повредили газопровод в Белгородской области
- На Украине бывших военнопленных хотят лишить права на демобилизацию
- В Чувашии проверяют инцидент с раздеванием учеников на ЕГЭ
- Президент Мексики пообещал уйти на пенсию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru