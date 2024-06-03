Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА

Отмечается, что также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года, с ним команда выиграла Кубок России, а также стали серебряные медали чемпионата России.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять», - говорится в сообщении.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Виктор Гончаренко покинул свой пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

