Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана

Станислав Черчесов стал главным тренером футбольной сборной Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

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Срок контракта с 60-летним российским специалистом не уточняется.

В федерации напомнили, что в качестве тренера Черчесов работал с клубами «Спартак» (Москва), «Жемчужина» (Сочи), грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат»), «Амкар» (Пермь), «Динамо» (Москва), «Легия» (Чехия) и «Ференцварош» (Венгрия). Также он был главным тренером сборной России.

Ранее обыгравший «Барселону» со счетом 8:2 Ханси Флик стал главным тренером каталонцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
ТЕГИ:КазахстанТренерФутболСтанислав Черчесов

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