Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана
Станислав Черчесов стал главным тренером футбольной сборной Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.
Срок контракта с 60-летним российским специалистом не уточняется.
В федерации напомнили, что в качестве тренера Черчесов работал с клубами «Спартак» (Москва), «Жемчужина» (Сочи), грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат»), «Амкар» (Пермь), «Динамо» (Москва), «Легия» (Чехия) и «Ференцварош» (Венгрия). Также он был главным тренером сборной России.
Ранее обыгравший «Барселону» со счетом 8:2 Ханси Флик стал главным тренером каталонцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи «Автоваза» в РФ в мае выросли на 70,7%
- Депутат Слуцкий назвал принятие закона об иноагентах национальным интересом Грузии
- Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана
- Правительство внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2024-2026 годы
- Экс-зампред ЦБ дал прогноз по ключевой ставке
- Литва не пустила в Калининградскую область вагон с написанной на нем буквой «Z»
- Над Белгородской областью сбили БПЛА
- Фонд Клуни опроверг преследование российских журналистов в Европе
- В Севастополе задержали диверсантов, готовивших теракты против военных Черноморского флота
- Песков считает, что России и КНР удастся договориться о поставках газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru