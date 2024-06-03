Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана

Срок контракта с 60-летним российским специалистом не уточняется.

В федерации напомнили, что в качестве тренера Черчесов работал с клубами «Спартак» (Москва), «Жемчужина» (Сочи), грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат»), «Амкар» (Пермь), «Динамо» (Москва), «Легия» (Чехия) и «Ференцварош» (Венгрия). Также он был главным тренером сборной России.

Ранее обыгравший «Барселону» со счетом 8:2 Ханси Флик стал главным тренером каталонцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».