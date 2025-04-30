Генеральный директор ХК «Торпедо» покинул клуб
Генеральный директор хоккейного «Торпедо» Александр Харламов ушел из команды в связи с истечением срока контракта, сообщила пресс-служба клуба.
Менеджер работал на своем посту с 2019 года. При нем наивысшем достижением нижегородцев стал выход в полуфинал конференции в розыгрыше Кубка Гагарина. Еще 3 раза команда выходила в стадию плей-офф.
В этом году «Торпедо» завершило сезон поражением в серии со счетом 0-4 от ярославского «Локомотива». После этого было принято решение расстаться с главным тренером Игорем Ларионовым.
Ранее сообщалось, что Илью Воробьева уволили с поста главного тренера хоккейного клуба ЦСКА, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru