Генеральный директор ХК «Торпедо» покинул клуб

Менеджер работал на своем посту с 2019 года. При нем наивысшем достижением нижегородцев стал выход в полуфинал конференции в розыгрыше Кубка Гагарина. Еще 3 раза команда выходила в стадию плей-офф.

В этом году «Торпедо» завершило сезон поражением в серии со счетом 0-4 от ярославского «Локомотива». После этого было принято решение расстаться с главным тренером Игорем Ларионовым.

Ранее сообщалось, что Илью Воробьева уволили с поста главного тренера хоккейного клуба ЦСКА, напоминает НСН.

