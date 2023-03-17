VK продала одного из лидеров кибеспорта Virtus.pro за 174 млн рублей

Российская инвестиционная технологическая корпорация VK, развивающая экосистему ВКонтакте, реализовала на рынке дочернюю компанию Virtus.pro (киберспортивная команда) за 174 миллиона рублей. Информация о проведённой сделке появилась в отчетности группы VK.

"Уточняется, что соглашение о продаже было подписано в последнем квартале 2022 года. При этом балансовая стоимость реализованного актива (без учёта долгов) составила 161 миллион рублей.

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Киберспортивный клуб Virtus.pro был основан в ноябре 2003 года. Название команды означает «доблесть профессиональна» (от латинского «Beatitudo nоn est virtutis praemium, sed ipsa virtus»).

Virtus.pro - многократный чемпион международных турниров, входит в топ-10 клубов мира по выигранным призовым (более 18 млн долларов). Он представлен в пяти игровых дисциплинах.

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Фото: t.me/virtuspro
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