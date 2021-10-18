Капитан команды по кибеспорту загадочно погиб под Петербургом

Уголовное дело возбуждено в Тосненском районе Ленинградской области в связи со смертью молодого мужчины, информирует Следственное управление Следственного комитета по региону. Согласно данным следствия, в воскресенье 17 октября в больницу Гатчины доставили 23-летнего гражданина с травмами, вскоре он скончался.

Уголовное дело открыто по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Имени погибшего в СК не стали уточнять.

Однако ранее стало известно о гибели в Тосненском районе Ленинградской области 23-летнего киберспортсмена, бывшего капитана команды Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Алексея Малышева. Как передает «Интерфакс», его в критическом состоянии нашли у гаражей на Зелёной улице в городе Никольское. Он был обнажённым по пояс и в крови.

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Рядом лежали две пластиковые бутылки, пустая пачка сигарет и тапки. У киберспортсмена диагностировали травмы, характерные для падения с высоты. Позже Малышев умер в гатчинской больнице.

Трагедия произошла в день исторической победы России в киберспорте. Команда РФ «Team Spirit» выиграла чемпионат мира в дисциплине Dota 2 — The International.

С успехом участников поздравил президент РФ Владимир Путин, отмечает NEWS.RU. В гранд-финале команда обыграла со счётом 3:2 доселе почти непобедимую китайскую организацию РSG.LGD. Team Sрirit заработала свыше $18 млн призовых.

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Фото: www.spbstu.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургГибелькиберспорт
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