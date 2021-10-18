Капитан команды по кибеспорту загадочно погиб под Петербургом
Уголовное дело возбуждено в Тосненском районе Ленинградской области в связи со смертью молодого мужчины, информирует Следственное управление Следственного комитета по региону. Согласно данным следствия, в воскресенье 17 октября в больницу Гатчины доставили 23-летнего гражданина с травмами, вскоре он скончался.
Уголовное дело открыто по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Имени погибшего в СК не стали уточнять.
Однако ранее стало известно о гибели в Тосненском районе Ленинградской области 23-летнего киберспортсмена, бывшего капитана команды Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Алексея Малышева. Как передает «Интерфакс», его в критическом состоянии нашли у гаражей на Зелёной улице в городе Никольское. Он был обнажённым по пояс и в крови.
Рядом лежали две пластиковые бутылки, пустая пачка сигарет и тапки. У киберспортсмена диагностировали травмы, характерные для падения с высоты. Позже Малышев умер в гатчинской больнице.
Трагедия произошла в день исторической победы России в киберспорте. Команда РФ «Team Spirit» выиграла чемпионат мира в дисциплине Dota 2 — The International.
С успехом участников поздравил президент РФ Владимир Путин, отмечает NEWS.RU. В гранд-финале команда обыграла со счётом 3:2 доселе почти непобедимую китайскую организацию РSG.LGD. Team Sрirit заработала свыше $18 млн призовых.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Капитан команды по кибеспорту загадочно погиб под Петербургом
- Воробьёв доложил Путину о проектах социальной цифровизации в Подмосковье
- Мишустин заявил, что объём экономики России превысил докризисный уровень
- Власти Санкт-Петербурга не исключили усиления ковидных ограничений
- В РАН заявили о намерении изучить причины резкого роста смертности от COVID-19
- Власти Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19
- Детям до 14 лет разрешат создавать аккаунты на портале «Госуслуги»
- Адвокат: осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию
- Путин дал несколько важных поручений по Дальнему Востоку
- Первый осенний снег замечен в Москве и области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru