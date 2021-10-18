Капитан команды по кибеспорту загадочно погиб под Петербургом

Уголовное дело возбуждено в Тосненском районе Ленинградской области в связи со смертью молодого мужчины, информирует Следственное управление Следственного комитета по региону. Согласно данным следствия, в воскресенье 17 октября в больницу Гатчины доставили 23-летнего гражданина с травмами, вскоре он скончался.

Уголовное дело открыто по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Имени погибшего в СК не стали уточнять.

Однако ранее стало известно о гибели в Тосненском районе Ленинградской области 23-летнего киберспортсмена, бывшего капитана команды Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Алексея Малышева. Как передает «Интерфакс», его в критическом состоянии нашли у гаражей на Зелёной улице в городе Никольское. Он был обнажённым по пояс и в крови.